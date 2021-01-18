Москва, 18 января, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Власти Германии не передавала России биоматериалы и одежду блогера Алексея Навального, заявил 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

По словам министра, основания для возбуждения уголовного дела в России по ситуации с Навальным могут появиться только после получения Москвой результатов его анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специализированные лаборатории ФРГ заявили о подтверждении «отравления» Навального боевым ядом группы «Новичок», формула которого отсутствует в списках веществ, запрещенных Организацией по запрету химоружия (ОЗХО).

При этом не было приведено никаких обоснований такого вывода, а на официальный запрос России ни ОЗХО, ни правительство Германии до сих пор не дали никакого вразумительного ответа.

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