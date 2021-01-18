Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Более 5,6 тыс. жителей Калининского района Санкт-Петербурга проголосовали против строительства нового дельфинария на обжитой территории этого района.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дресированный дельфин

Мнение горожан решили узнать в администрации Калининского района 12 января. На официальной странице в социальной сети «Вконтакте» пресс-служба администрации спросила жителей, нужен ли дельфинарий на пересечении улиц Бутлерова и Верности. В опросе приняли участие свыше 7,7 тыс. жителей, которые, помимо выбора одного из вариантов ответа, развили бурное обсуждение.

По результатам голосования, 1,4% (108 чел.) респондентов ответили, что им все равно, 2,55% (197 чел.) — также поддержали строительство дельфинария, но не у станции метро «Академическая», поскольку «будет вечная пробка». 3,58% (277 чел.) — сообщили, что дельфинарий Петербургу не нужен и им «хватает океанариума и зоопарка». 19,78% (более 1,5 тыс.) респондентов ответили, что дельфинарий в Санкт-Петербурге «это правильно», а большинство — 72,7% — выразили свое «против», уточнив, что «дельфинарий — это тюрьма для дельфинов».

Напомним, единственный в городе дельфинарий до 22 ноября 2020 года работал на Крестовском острове, но после продажи здания был вынужден закрыться. ООО «Санкт-Петербургский дельфинарий» планирует построить новый комплекс, и город уже предложил компании четыре участка под строительство: в Приморском и Красносельском районах, в Купчино и в Петергофе. Представители дельфинария предложили встречный вариант — участок на пересечении улиц Бутлерова и Верности, где запланировано строительство спортивного комплекса.

Параллельно с новостью о строительстве нового дельфинария, в интернете появилась петиция против его строительства. Ее подписали также более 5,6 тыс. петербуржцев.