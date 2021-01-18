Вашингтон, 18 января, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Газ сероводород способен защитить стареющие клетки мозга от болезни Альцгеймера, к такому выводу пришли специалисты из американского Университета Джонса Хопкинса.

Гаэтано Беллеи. Дедушка и бабушка. 1920

Этот газ, обеспечивающий характерный запах тухлых яиц и тухлого мяса, вырабатывается в небольшом количестве в организме человека и участвует в регулировании различных функций. В числе прочего он обеспечивает модификацию белков с помощью процесса химической сульфгидратации.

В мозге уровни сульфгидратации снижаются с возрастом, этот процесс активнее протекает у пациентов с болезнью Альцгеймера. Чтобы это подтвердить, учёные провели эксперименты с мышами.

На протяжении 12 недель они наблюдали за грызунами, которым ввели соединение с сероводородом. Когнитивные и двигательные функции у этих мышей улучшились на 50% по сравнению с грызунами, которым его не вводили. Так, мыши лучше запоминали места выходов из платформы и были физически активнее.

Полученные данные, поясняют специалисты, позволили связать старение, нейродегенерацию и передачу клеточных сигналов с тем, как работает в клетках сероводород. Ранее у учёных не было фармакологических инструментов для имитации производства сероводорода в клетках организма. Они заявили, что теперь возможно обратить вспять некоторые аспекты болезни Альцгеймера.