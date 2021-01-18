Москва, 18 января, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Вместе с ростом объемов ипотечного кредитования в РФ закономерно растет и кредитная задолженность, что заставляет задуматься о том, справятся ли граждане с теми обязательствами, которые они на себя взяли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость об «абсолютно рекордных» объемах выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2020 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Я рассматриваю эту ситуацию как позитивную, потому что расширение доступа к жилью — это проблема, которая в России еще довольно далека от решения, — сказал Колганов. — И любое расширение этого доступа нужно рассматривать как прогресс. То, что было сделано за последний год, можно расценивать как позитивный шаг со стороны государства, потому что рост ипотечного кредитования связан в первую очередь со снижением ключевой ставки Центрального банка, что позволяет банкам выдавать кредиты по более низким ставкам. И, во-вторых, сыграло свою роль создание системы льготного ипотечного кредитования с компенсацией банкам упущенной выгоды. Эти факторы определили рост ипотечного кредитования. И это, безусловно, плюс экономической политики государства».

Но, как подчеркнул Колганов, у этого прогресса есть и обратная сторона — происходит не только расширение доступа граждан к жилью, но и рост кредитной задолженности.

«Ипотека — это не благотворительность, а средства, которые предоставляются взаймы и которые надо возвращать, — пояснил Колганов. — К сожалению, у нас за последние годы сформировалась тенденция к росту просроченной задолженности. И это внушает определенные опасения — справятся ли наши граждане с теми обязательствами, которые они взяли на себя по ипотечному кредитованию. И этот вопрос тем более актуален, что последние несколько лет доходы граждан не растут, а временами снижаются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в России объемы выдачи ипотечных кредитов достигли 4,3 трлн рублей.