Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет запущена сетевая акция по сбору и сохранению историй жителей, награжденных в годы войны и послевоенное время медалью «За оборону Ленинграда».

Medal.spbarchives.ru/ Медаль «За оборону Ленинграда»

Как сообщили 18 января в городском комитете по информатизации, с 27 января, когда будет отмечаться День полного освобождения Ленинграда от блокады, по 31 марта 2021 года с помощью базы данных «Медаль «За оборону Ленинграда» все желающие смогут поделиться историями о своих близких, удостоенных этой медали.

Чтобы принять участие в акции «Медаль моей памяти», нужно отыскать карточку своего родственника в базе, написать краткий рассказ о нем, его вкладе в оборону Ленинграда, и отправить на почтуmedal@spbarchives.ru.

В данном проекте речь идет о гражданских лицах, удостоенных медали «За оборону Ленинграда». Поиск военнослужащих, награжденных этой медалью, можно осуществить на сайте «­Подвиг народа».

В настоящее время база данных «Медаль «За оборону Ленинграда» содержит архивные сведения о более чем 170 тысячах награжденных, работа по их оцифровке продолжается. Если среди оцифрованных документов базы сведений о награждении нет, придется подождать появления новых карточек, подписавшись на уведомления об их появлении.

Как пояснили в Смольном, В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга хранится свыше 2,6 тыс. дел о награждении медалью «За оборону Ленинграда» за 1943−1991 гг., а также наградная картотека почти на 600 тыс. человек за 1943−1964 гг. В архивном фонде администрации Санкт-Петербурга имеется 13 дел с актами вручения медали за 1994−2008 гг.

«Истории участников акции о защитниках Ленинграда в будущем станут основой для статей и сюжетов. Также рассказы будут публиковаться в социальных сетях проекта «Медаль моей памяти» и в СМИ», — обещают городские власти.

Медаль «За оборону Ленинграда» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Ею награждались активные участники героической обороны города в период Великой Отечественной войны, как военнослужащие, так и гражданские лица.