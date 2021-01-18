Берлин, 18 января, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В сети появились снимки финальных испытаний коммерческой модели Volkswagen T7 Multivan 2021 модельного года. Фотографии машины размещены на сайте Motor.

Motor1 Модель T7 Multivan

Модель будет готова к премьере в первой половине нынешнего года. В продаже новое авто появится в конце года.

На шпионских снимках видно практически не замаскированный автомобиль с остатками защитной пленки на узких фарах. Решетка радиатора T7 Multivan будет иметь более современный дизайн. Форму нижней решетки и бампера скрывает камуфляж, окрашенный в цвет кузова.

Внешне минивэн принял более квадратную форму. Собрана машина на «тележке» MQB. Эта платформа позволила установить в салоне три ряда кресел, а под капот — двухлитровый дизельный мотор TDI Evo.

Кроме того, для покупателей будет доступна версия модели с гибридным агрегатом, который состоит из бензинового двигателя 1.4 TSI и электромотора. Общая мощность такого движка равна 245 л. с. Также в моторную гамму войдут бензиновые двигатели рабочим объёмом 1,5 и 2,0 л.

Ранее на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг прошли испытания спортивного седана Mercedes-AMG S 63e. Он оснащён гибридным силовым агрегатом общей мощностью 800 «лошадей».

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