Москва, 18 января, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Патриарх Константинопольский Варфоломей I действует по указке Соединённых Штатов Америки. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2020 году.

Center for American Progress Варфоломей

«Я думаю, что ящик Пандоры, который Варфоломей открыл — он уже привёл к расколу в Кипрской православной церкви, привёл к брожениям в других православных церквях», — заявил Лавров.

Его миссия, судя по всему, которая ему уготована американцами — а они и не скрывают, что они с ним активно работают под девизом свободы вероисповедания — миссия Варфоломея, судя по всему, это похоронить влияние православия в современном мире. Другого объяснения действиям этого человека я просто не вижу», — указал он.