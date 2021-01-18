Москва, 18 января, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Сочинение для допуска учеников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) следует отменить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Сочинение для допуска к ЕГЭ — это дополнительная препона, которая носит чисто формальный характер, но отвлекает детей от подготовки к основному ЕГЭ и создает излишнюю нервотрепку. Мы поддержим предложение отменить такое сочинение», — заявил Емельянов.

Он также указал и на сложности написания этого сочинения в условиях пандемии коронавируса.

Парламентарий подчеркнул, что «Справедливая Россия» выступает против ЕГЭ и настаивает на возвращение к традиционной системе аттестации выпускников.

«Мы считаем, что ЕГЭ как форма аттестации просто не подходит по крайней мере для Российской Федерации, она не учитывает особенности ребенка, не учитывает его навыков, умственное развитие. Это американизм, который искусственно прививается на нашей почве», — заявил Емельянов.

В Минпросвещения ранее сообщали, что в 2021 году период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период сдачи экзаменов — с 12 по 17 июля.