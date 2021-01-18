Москва, 18 января, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает установить доплаты к выплатам за классное руководство для учителей, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

«Нужно при базовой выплате в 5 тыс. рублей за большее количество учеников делать доплаты. Будем готовить такое предложение», — отметил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о решении ввести с 1 сентября специальную доплату классным руководителям в размере 5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета. При этом все действующие региональные выплаты за классное руководство должны сохраняться.