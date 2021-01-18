Ярославль, 18 января, 2021, 13:16 — ИА Регнум. 23 тысячи жителей Ярославской области в 2020 году обратились в кредитные учреждения из-за проблем с погашением кредитов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ярославское отделение Банка России.

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Из 23 тысяч обратившихся жителей региона 13,5 тысяч снизили кредитную нагрузку по программам реструктуризации самих банков, еще 1,5 человек претендовали на кредитные каникулы. Однако пятая часть заявок на кредитные каникулы в итоге была аннулирована.

Как рассказали в банке России, по итогу 2020 года 343 ярославца не смогли подтвердить в установленные законом сроки факт снижения своих доходов как минимум на 30 процентов.

«К сожалению не все ярославцы ответственно подошли к вопросу своевременной подачи документов. Банк России рекомендовал кредитным организациям связываться с каждым заемщиком, не подтвердившим снижение дохода, работать адресно. И если человек откликался, выходил на связь, то банк шел на встречу, не начисляя пени и штрафы за просрочку, применяя в отношении заемщика свои программы реструктуризации вместо неподтвержденных кредитных каникул», рассказал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в целом по России по данным на сентябрь 2020 года было аннулировано около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы. Напомним, что льгота начинала действовать сразу, но на сбор документов о падении доходов заемщику давалось 90 дней, в некоторых случая срок продлевался еще на месяц.