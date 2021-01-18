Саратов, 18 января, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В органах ЗАГС Саратовской области с начала 2021 года зарегистрировали рождение 577 детей, из них 296 — мальчики (51,3%) и 281 девочка (48,7%).

Александр Дейнека. Мать. 1932

Наибольшее количество новорожденных зарегистрировано в Саратове — 254 малыша, в Энгельсе — 61 ребенок, 46 детей — в Балакове. Первая актовая запись о рождении ребенка составлена 3 января, мальчика назвали Матвей. Наиболее редкими именами стали в текущем году среди мальчиков — Герман, Ирман, Темир, среди девочек — Злата, Аврора, Серафима, Изабелла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в столице Татарии в 2020 году количество зарегистрированных рождений сохранилось на уровне прошлого года. Так, за год родились 19 777 детей. По половому признаку преобладали мальчики — 52%. Двойня появилась в 259 семьях, в пяти семьях — тройняшки.

Читайте также: В Казани в 2020 году снизилось количество браков и разводов