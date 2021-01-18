Москва, 18 января, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на десять мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована 18 января на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вероника Кудерметова

Кудерметова, которая дошла до финала турнира в Абу-Даби, поднялась с 46-го на 36-е место в рейтинге. Для неё это наивысшее место в карьере на сегодняшний день.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Кудерметова проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ) со счётом 2:6, 2:6.