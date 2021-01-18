Калуга, 18 января, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В 2021 году в Калужской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт автомобильных дорог предусмотрено 2 млрд 215 млн рублей, из которых 200 млн рублей — средства федерального бюджета. Об этом 18 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Ремонт дороги

По данным ведомства, ремонт начнётся на 11 муниципальных автодорогах общей протяженностью 25 км. В Калуге запланировано отремонтировать дорожное покрытие общей протяженностью 11,5 км, в Обнинске — 4,2 км, в Малоярославецком районе — 6 км, в Перемышльском районе — 3,2 км.

Также будут завершены начатые в 2020 году работы на 11 региональных трассах общей протяженностью 75 км. По итогам работ в 2021 году будет увеличена доля региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, — до 51,3%. По данным на 31 декабря 2020 года этот показатель составил 51,16%. Кроме этого, увеличена доля дорог Калужской агломерации, соответствующих нормативам, до 70%. 31 декабря 2020 года данный показатель составлял 66,2%.

Напомним, Калужская область участвует в трёх проектах: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». На территории региона создана «Калужская агломерация». Ядро агломерации — город Калуга, спутники — прилегающие территории муниципальных образований: Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы и городской округ «Город Обнинск». Протяженность дорожной сети городской агломерации составляет 1 779 км, из них автомобильные дороги федерального значения — 277 км, регионального значения — 833,5 км и местного значения — 668,5 км.