Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Низкая социальная активность и снижение объемов тестирования на COVID-19 в новогодние праздники в Санкт-Петербурге создали иллюзию стабилизации второй волны коронавируса, считает проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского Политеха, руководитель рабочей группы, создающей по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса Алексей Боровков.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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В интервью изданию «Фонтанка» он признал, что самый пессимистический сценарий развития ситуации в Петербурге, когда на 30 января ожидали 146 тысяч активных больных, не подтвердился. В настоящий момент, по расчетам аналитиков, на начало февраля в городе ожидается 110 тысяч активных больных. Сейчас заболеваемость в городе, по словам Боровкова, находится «в районе второго пика».

Однако эксперт отметил, что ситуация в любую минуту может резко измениться. Поскольку причина стабилизации — новогодние каникулы, во время которых не только снизилась социальная активность населения, но и объем тестирования. Но каникулы закончились, люди вернулись к работе и учебе, что чревато новым скачком эпидемии.

«Наступившая неделя очень важна в этом отношении, и через неделю многое прояснится. А дальше всё будет зависеть от финансов и ресурсов, от того, как в Петербурге успеют подготовиться и использовать локальную передышку», — пояснил Боровков.

Напомним, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге подтверждено 3287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 29 случаев меньше, чем сутками ранее. Кроме того, немного снизилась и суточная смертность. Однако число случаев обращения заразившихся за медицинской помощью продолжает расти.