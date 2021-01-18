Москва, 18 января, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Бензин марки АИ-92 подорожал в России в среднем на 14 копеек за период с 11 по 15 января. Литр топлива стали продавать в розницу за 43,8 рубля, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Павел Редин ИА Красная Весна АЗС

Розничные цены на бензин АИ-95 по сравнению с предыдущей неделей выросли на 15 копеек, до 47,31 рубля за литр. Дизельное топливо стало стоить на 9 копеек дороже — 49,01 рубля за литр.

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Заметнее всего бензин АИ-92 подрос в цене в Южном федеральном округе — на 18 копеек, до 44,53 рубля. В Уральском и Сибирском федеральных округах стоимость выросла на 18 копеек, до 42,43 рубля и 43,18 рубля за литр соответственно. Средние оптовые цены прибавили 2972 рубля, теперь тонна такого топлива стоит 50,9 тыс. рублей.

Бензин АИ-95 подорожал заметнее всего в Уральском и Сибирском федеральных округах. Розничные цены прибавили по 19 копеек — до 46,05 рубля и 45,95 рубля за литр соответственно. Средние оптовые цены подросли на 2526 рублей — до 51,61 тыс. рублей за тонну.

Тонна авиационного керосина в аэропортах РФ стала стоить на 192 рубля дороже — 49,55 тыс. рублей.

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