Москва, 18 января, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Москва не намерена включать Нагорный Карабах в состав России. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

«Независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами», — сказал министр, назвав это предложение «экзотическим».

Лавров добавил, что Россия готова помогать в поиске решения, которое обеспечит мир, стабильность и безопасность жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября 2020 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что одним из вариантов решения конфликта в Нагорном Карабахе может стать включение республики в состав России.

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