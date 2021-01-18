Новосибирск, 18 января, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области на Крещение Господне будут оборудованы 22 купели. Новосибирцам рекомендовано соблюдать не только традиционные для крещенских купаний меры безопасности, но и социальное дистанцирование, а также иные ограничительные меры по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время крещенских купаний

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Заместитель губернатора области Сергей Сёмка напомнил, что запрета на проведение крещенских купаний нет. Но в условиях низких температур и действующих из-за коронавируса ограничений обеспечению безопасности граждан в день Крещения Господня будет уделено особое внимание.

«Учитывая эпидемиологическую обстановку и холода, мы не рекомендуем жителям региона принимать участие в крещенских купаниях, особенно это касается людей с ослабленным здоровьем, пожилых граждан, детей, — отметил Сёмка. — Однако для граждан, которые примут решение окунуться в купели в день православного праздника, безусловно, будут обеспечены все необходимые меры безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологические. Особое внимание будет уделяться соблюдению социального дистанцирования особенно в местах переодевания. Профильные службы будут чётко следить, чтобы не допустить массового скопления граждан и обеспечить все необходимые требования».

Отметим, что возле оборудованных купелей будут дежурить спасатели, медперсонал и сотрудники экстренных служб.