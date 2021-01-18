Барнаул, 18 января, 2021, 12:33 — ИА Регнум. После заявлений Павла Дурова относительно Apple, Facebook и в принципе отношения к американским интернет-гигантам требование американской НКО не могло не остаться незамеченным. Об этом алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв сообщил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя известие о том, что американская НКО потребовала через суд от Apple удалить Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«Сейчас Apple вполне может начать рассматривать это требование, сделать вид, что им не хочется удалять мессенджер, но как итог — окажется, что он нарушает требования Apple.

Америка в принципе не любит, когда на её монополию, не важно в каких сферах, кто-то посягает. Дуров (Павел Дуров — создатель кроссплатформенного мессенджера Telegram. — прим. ИА REGNUM) это сделал открыто, будем надеяться, Telegram всё-таки не удалят», — отметил Антон Понкрашёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, иск к компании Apple с требованием удалить из магазина своих приложений мессенджер Telegram подала американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») в штате Калифорния. Организация считает, что руководство Telegram не смогло пресечь экстремистские высказывания после штурма Капитолия 6 января.

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Также напомним: о том, что мессенджер Telegram занял второе место по числу скачиваний в США, после того как аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы, сообщила газета The Telegraph.

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