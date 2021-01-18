Красногорск, 18 января, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Подмосковье приступят к сворачиванию коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 18 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами региональных ведомств и муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

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По его словам, динамика заболеваемости COVID-19 в регионе демонстрирует позитивную направленность. Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции снижается, койки для их лечения повсеместно освобождаются.

«Поэтому я дал команду приступить к сворачиванию коек. Особенно это касается таких муниципалитетов как Реутов, Бронницы, Щелково, Воскресенск, чуть позже родильный дом в Балашихе заработает на стандартную помощь», — заявил Воробьев.