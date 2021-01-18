Красногорск, 18 января, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Подмосковье поставлена задача привить от коронавируса около 3 млн человек. Об этом 18 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами региональных ведомств и муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Вакцина от коронавируса

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По словам главы региона, Подмосковье готово к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Мы являемся одними из передовиков. Но и объемы вакцинации у нас очень серьезные. Поставлена задача вакцинировать от COVID-19 около 3 млн человек. Доя этого, мы уже провели ряд мероприятий», — заявил Воробьев.