Ещё один район в Костромской области возглавила женщина
Нерехта, Костромская область, 18 января, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Жители Нерехтского района Костромской области выбрали нового главу, им стала бывшая руководительница пансионата для пожилых людей и инвалидов Ирина Воробьёва. Об этом со ссылкой на предварительные итоги выборов, опубликованные на сайте избирательной комиссии региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Воробьёва выдвигалась на выборы от «Единой России», её соперниками были предприниматель Андрей Скалев от партии «Социальной защиты», справедливоросс Альберт Вьюгин, ярославец Евгений Повалихин, выдвинутый «Казачьей партией Российской Федерации» и временно безработный самовыдвиженец Сергей Козлов.
На избирательные участки пришли 24% избирателей, зарегистрированных в районе. В результате наибольшее количество голосов — 59% получила Воробьёва. Второе место с отрывом в 1944 голоса занял Андрей Скалев от партии «Социальной защиты» с результатом 30%.
Как отметила наблюдавшая за голосованием в Нерехте координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Санкт-Петербурге Наталья Менькова, борьбу на участках «оживило» наличие сильного оппозиционного кандидата. По мнению эксперта, победу кандидата от «Единой России» в данном случае обеспечило досрочное и надомное голосование.
Напомним, изначально на место главы района претендовали семеро кандидатов, но двум из них было отказано в регистрации. В результате, Ирина Воробьёва стала четвертой женщиной — руководительницей района в Костромской области. На данный момент 19 из 23 муниципалитетов в области управляют мужчины.