Нерехта, Костромская область, 18 января, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Жители Нерехтского района Костромской области выбрали нового главу, им стала бывшая руководительница пансионата для пожилых людей и инвалидов Ирина Воробьёва. Об этом со ссылкой на предварительные итоги выборов, опубликованные на сайте избирательной комиссии региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Ирины Воробьевой в «Вконтакте» Ирина Воробьева

Воробьёва выдвигалась на выборы от «Единой России», её соперниками были предприниматель Андрей Скалев от партии «Социальной защиты», справедливоросс Альберт Вьюгин, ярославец Евгений Повалихин, выдвинутый «Казачьей партией Российской Федерации» и временно безработный самовыдвиженец Сергей Козлов.

На избирательные участки пришли 24% избирателей, зарегистрированных в районе. В результате наибольшее количество голосов — 59% получила Воробьёва. Второе место с отрывом в 1944 голоса занял Андрей Скалев от партии «Социальной защиты» с результатом 30%.

Как отметила наблюдавшая за голосованием в Нерехте координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Санкт-Петербурге Наталья Менькова, борьбу на участках «оживило» наличие сильного оппозиционного кандидата. По мнению эксперта, победу кандидата от «Единой России» в данном случае обеспечило досрочное и надомное голосование.

Напомним, изначально на место главы района претендовали семеро кандидатов, но двум из них было отказано в регистрации. В результате, Ирина Воробьёва стала четвертой женщиной — руководительницей района в Костромской области. На данный момент 19 из 23 муниципалитетов в области управляют мужчины.