Москва, 18 января, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Вопрос контроля операций с наличностью стоял перед российскими властями давно. И, как водится, все знаковые решения по этому поводу принимаются в начале года. Так, с 10 января вступили в силу самые масштабные правки Федерального закона № 115, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов. Что и для кого изменится пояснила ИА REGNUM адвокат Ольга Сулим.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные деньги

«В первую очередь для тех, кто собирается получить на руки сумму, превышающую 600 тысяч рублей. Такие операции будут отслеживаться Росфинмониторингом. Информация будет анализироваться и либо передаваться в правоохранительные органы, либо нет. Во-вторых, пристальное внимание будет уделяться сделкам с недвижимостью дороже 3 млн рублей (по передаче прав собственности, аренде, ипотеке и так далее). Причем, речь как о безналичных, так и о наличных расчетах. Их должны будут отслеживать банковские организации, нотариусы, риелторы и сообщать все в тот же Росфинмониторинг. Это сделано ради сопоставления заявленной и фактической стоимости объекта недвижимости и предотвращения таких сделок, когда сумма на бумаге больше уплачиваемой на руки», — отметила адвокат.

Читайте также: Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за наличностью

Она обратила внимание, что покупатель должен будет подтвердить легальность денег. «Нечестные на руку дельцы, прибегающие к почтовым переводам или пополнению мобильных счетов для отмыва денег, будут не рады третьей поправке. Она ограничивает сумму указанных операций до 100 000 рублей. Все, что свыше, будет вызывать пристальное внимание. Придется отвечать на запросы контролирующих органов и даже оператора мобильной связи. Ожидается, что такие меры позволят легализовать теневой денежный рынок и вывести из сумрака нечестных на руку обнальщиков», — добавила Сулим.