Пенза, 18 января, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В связи с пандемией коронавируса жителям Пензы рекомендовано воздержаться от посещения массовых купаний в проруби. По этой причине крещенских купелей в областном центре организовано не будет, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенская купель

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Такое решение принято в соответствии с рекомендациями регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В Крещенскую ночь, традиционно, на водоемы приходит большое количество людей, а при большом скоплении граждан невозможно выполнить требования по профилактике распространения инфекции.

Но в местах возможного купания все же будет организовано дежурство силами городского управления по делам ГОЧС для обеспечения безопасности населения и предотвращения несчастных случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, никогда не пробовали и не планируют в 2021 году купаться в проруби на Крещение 60% жителей России. Главная причина — опасность заразиться коронавирусом. Планируют принять участие в Крещенских купаниях в этом году 13%, из них 2% опрошенных впервые. В предыдущие годы окунались в проруби, но в 2021 году не будут 5%.

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