Чебоксары, 18 января, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Чувашии в государственном художественном музее (ЧГХМ) открылась выставка «Продлевая жизнь шедевров», в рамках которой представлено после реставрации более 70 работ известных художников 18 — 19 веков — в частности, Ивана Крамского, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Василия Поленова. Об этом сообщает ЧГХМ.

Artmuseum.ru Афиша выставки

Реставрационные работы проводило федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И.Э. Грабаря». Отмечается, что над коллекцией ЧГХМ параллельно работали 17 художников-реставраторов. На эти цели из республиканского бюджета было выделено почти 12 млн рублей, было отреставрировано 74 произведения.

«Лечению» картины всегда предшествует её глубокое технико-технологическое исследование — изучение красочного слоя, стилистики, манеры письма. В ходе исследования выяснилось, что некоторые произведения требуют переатрибуции. Так, было снято авторство Рокотова с портрета неизвестной из семьи Куракиных и Боровиковского — с портрета Павла I и портрета великого князя Константина Павловича», — говорится в сообщении.

Реставрировались работы не только известных русских художников (в частности, Ивана Крамского, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Василия Поленова), но и основоположников чувашского изобразительного искусства — к примеру, Алексея Кокеля и Никиты Сверчкова.

Обновлённые произведения уже побывали Москве в Третьяковской галерее на выставке «Золотая карта России». Теперь они вернулись в Чебоксары, где представлены на выставке «Продлевая жизнь шедевров». В неё включены 74 работы. Экспозицию можно будет посмотреть до 28 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2009 году Федеральное агентство по культуре и кинематографии поддержало заявку ЧГХМ по реставрации семи экспонатов деревянной храмовой скульптуры — деревянных ангелов, которые украшали алтари чебоксарских храмов. На проведение реставрационных работ из федерального бюджета было выделено 340 тыс. рублей. Куратором проекта тогда выступала искусствовед Анастасия Григорьева.