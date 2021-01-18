Калуга, 18 января, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Калужской области будет досрочно выполнена адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает 18 января корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.

Переселение из аварийного жилья

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которая проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», рассчитана на 2019−2025 годы. В неё включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Программа реализуется на территории 17 муниципальных районов и городских округов области. Планируется расселить 223 многоквартирных дома, переселить около 4,5 тыс. человек с аварийной площади 69,45 тыс. кв. метров. Стоимость программы в целом составит 3,6 млрд рублей. Это средства Фонда ЖКХ (2,31 млрд рублей), областного бюджета (1,22 млрд) и местных бюджетов (600 млн рублей). Переселение проводится путём приобретения жилья, а также посредством получения выплаты денежного возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения.

«Установленные на 2019−2020 годы для Калужской области целевые показатели выполнены с превышением. Расселено 11,18 тыс. кв. метров аварийной площади. Это 162% от целевого показателя — 6,9 тыс. кв. метров. Переселено 730 человек, что составляет 191% от целевого показателя — 380 человек», — подчеркнул Вячеслав Лежнин.

Калужский министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства считает, что в регионе программа переселения из аварийного жилья завершится на два года раньше запланированного — не в 2025 году, а в 2023-м.