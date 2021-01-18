4,5 тыс. жителей калужских аварийных домов досрочно справят новоселье
Калуга, 18 января, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Калужской области будет досрочно выполнена адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает 18 января корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которая проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», рассчитана на 2019−2025 годы. В неё включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Программа реализуется на территории 17 муниципальных районов и городских округов области. Планируется расселить 223 многоквартирных дома, переселить около 4,5 тыс. человек с аварийной площади 69,45 тыс. кв. метров. Стоимость программы в целом составит 3,6 млрд рублей. Это средства Фонда ЖКХ (2,31 млрд рублей), областного бюджета (1,22 млрд) и местных бюджетов (600 млн рублей). Переселение проводится путём приобретения жилья, а также посредством получения выплаты денежного возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения.
Калужский министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства считает, что в регионе программа переселения из аварийного жилья завершится на два года раньше запланированного — не в 2025 году, а в 2023-м.