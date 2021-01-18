Москва, 18 января, 2021, 11:38 — ИА Регнум. На празднование Нового года в 2021 году жителей России потратили в среднем 17 тыс. 161 руб., что на 19% больше, чем в 2020 году — 14 тыс. 446 руб., свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рождественская ярмарка

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На продукты питания для новогоднего стола из этой суммы ушло в среднем 5 ты. 688 руб., а на подарки друзьям и близким — 6 тыс. 782 руб. На поездку в другой город России респонденты в среднем потратили 7 тыс. 635 руб.

В качестве подарков на Новый год граждане получили конфеты, алкогольные напитки и деликатесы (23%), парфюмерию и косметику (20%), сувениры (11%), одежда или обувь (11%) и бытовые приборы (11%).

Опрошены по телефону 13 января 2020 года 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, довольны тем, как провели новогодние каникулы в 2021 году, 61% жителей России.

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