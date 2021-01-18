Ярославль, 18 января, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Ярославской области в январе количество заболевших коронавирусом колеблется от 185 до 192 человек в сутки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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По данным на утро 18 января в Ярославской области выявлено еще 187 случаев коронавируса, за последние сутки выписано 167 человек. Подтверждено еще 2 летальных исхода. По данным регионального оперативного штаба умерли женщины 1946 и 1950 годов рождения. В лечебные учреждения региона госпитализировано 1808 пациентов с симптомами коронавируса, из них у 794 человек COVID-19 официально подтвержден.

За все время пандемии в Ярославской области зарегистрировано 25 697 случаев коронавируса, выздоровели и выписаны 24 112 человек, умерли 258 пациентов с COVID-19. По данным федерального оперштаба прямо сейчас болеют 1327 ярославцев.