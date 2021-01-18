В Калужской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса
Калуга, 18 января, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Калужской области 18 января на 20 участках началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих препаратом «Спутник V», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»
Как написал губернатор области Владислав Шапша, более 1000 калужан уже сделали прививку. Это учителя, врачи, соцработники.
По информации министерства здравоохранения области, в Калуге прививку можно сделать Калужской городской больнице № 5 на улицах Космонавта Комарова и Никитина; Калужской городской клинической больнице № 4 имени Хлюстина на Грабцевском шоссе и Социалистической улице; Калужской областной клинической больнице на улице Вишневского; в городской поликлинике на Московской улице, 247. Аналогичную услугу окажут медики мобильной бригады в Клинической больнице №8 ФМБА в Обнинске. Вакцинация также пройдёт в ЦРБ Тарусского района, в центральных межрайонных больниц в Кирове, Юхнове, Козельске, Сухиничах и Хвастовичах.
В дальнейшем в регионе планируется организовать выездные бригады на предприятия. Рассматривается возможность открытия прививочных кабинетов в крупных торговых центрах в Калуге и Обнинске, а также в ряде учреждениях культуры. В частности, в концертном зале Калужской областной филармонии и кинотеатре «Центральный» в Калуге. На сегодняшний день Калужская область уже получила 11,6 тысячи доз вакцины.