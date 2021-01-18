Ярославль, 18 января, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Заведующая инфекционным отделением Ярославской областной инфекционной больницы Ксения Скрипко и её муж погибли в автокатастрофе в Вологодской области 17 января. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на друзей погибших и сайт УМВД России по Вологодской области.

УМВД России по Вологодской области Авария в Вологодской области

Авария произошла в 23:55 на 582-м километре автодороги Москва-Архангельск на территории Сямженского района. По предварительным данным мужчина 1997 года рождения в состоянии опьянения на автомобиле «Шевроле Круз» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Хендай Солярис». «Хендаем» управляла Ксения Скрипко.

От полученных травм врач и её муж скончались до приезда скорой помощи. С травмами госпитализированы дети погибших — мальчики 2014 и 2011 годов рождения. Водитель автомобиля «Шевроле» также находится в больнице.

«Она всегда спешила к нам на помощь, спасла не одну сотню жизней за свой врачебный путь, врач от Бога, наш с вами дорогой друг», — написал в социальной сети «Вконтакте» один из друзей погибшей.

Ксении Скрипко было 35 лет.