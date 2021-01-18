Москва, 18 января, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 23 декабря 2020 года. В числе поручений и снятие возрастных ограничений при продаже льготных авиабилетов дальневосточникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный документ, опубликованный на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства поручил правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по транспорту представить до 15 марта предложения по расширению программы обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении.

«Обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений», — говорится в документе.

В настоящее время приобрести субсидируемые авиабилеты могут жители Дальнего Востока в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида, а также многодетные семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 13 января, «Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока. В этот же день авиакомпания заявила, что на эти цели правительство РФ выделяет дополнительные средства и бронирование дешёвых билетов будет возобновлено.