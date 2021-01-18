Москва, 18 января, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Довольны тем, как провели новогодние каникулы в 2021 году, 61% жителей России, что на 12% меньше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодний город

В основном российские граждане гуляли на природе (25%) и ходили в гости (23%). Катались на коньках, лыжах или санках 19%. Ездили за город на прогулки или на дачу по 10%.

Посетили другой город по России в праздники 23% опрошенных, среди людей 18−34 лет — 33%-35%. Работали в новогодние каникулы 21%, что на 6% больше, чем в 2020-м (15%).

Опрос по телефону проведен 13 января 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, российские кинотеатры в новогодние праздники посетили почти 11 млн человек.

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