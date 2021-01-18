Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Законодательному собранию города дать согласие на назначение Станислава Казарина на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов информатизации и связи. Об этом 18 января сообщили в городском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Это уже третья кандидатура на посты вице-губернаторов, представленная Смольным депутатам Заксобрания за последние дни. Ранее Беглов отправил на согласование кандидатуры Бориса Пиотровского — на пост вице-губернатора по культуре и спорту, а также Сергея Дрегваля — на пост вице-губернатор по энергетике и тарифному регулированию. Обе кандидатуры будут рассмотрены депутатами уже на ближайшем пленарном заседании 20 января.

Скорее всего, в тот же день депутаты рассмотрят и кандидатуру Станислава Казарина, который с 20 декабря 2019 года занимает пост председателя городского комитета по информатизации и связи.

Этот комитет проводит государственную политику Санкт‑Петербурга в сфере информатизации и связи, управления информационными и телекоммуникационными ресурсами, обеспечения информационной безопасности и защиты информации, содержащей сведения государственной или служебной тайны, а также направляет деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга в данной сфере.

Ранее в Смольном не было вице-губернатора с предлагаемыми для Казарина полномочиями. Так, комитет по информатизации в Смольном сейчас курирует вице-губернатор, глава администрации губернатора Валерий Пикалёв.