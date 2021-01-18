Чебоксары, 18 января, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Чувашии обеспокоены случаями отравления угарным газом, в связи с чем предлагается установить пожарные извещатели в домах, где проживают многодетные или неблагополучные семьи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с этой инициативой выступил сегодня, 18 января, глава ГКЧС республики Вениамин Петров.

Дарья Драй ИА REGNUM 5 Машина пожарной службы

По его словам, в регионе последние три недели «много говорили о пожарной безопасности», но «уже появляется новая тема — отравление угарным газом». По этой причине в Чувашии пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей, из них трое младенцев.

«Вовремя среагировали и спасли этих людей», — сказал Вениамин Петров.

Он предложил использовать для пропаганды и профилактики мер пожарной безопасности не только квитанции за ЖКУ, но также информационные щиты и районные газеты.

Руководитель ведомства также обратился к руководителям муниципалитетов в части «определения количества семей в каждом районе и городе, где проживают неблагополучные семьи с несовершеннолетними детьми, многодетные семьи, одиноко проживающие престарелые и инвалиды»:

«Это для того, чтобы подготовить предложения по установке пожарных извещателей, как делают многие субъекты».

Спасатели подчёркивают, что открытый огонь — источник опасности, призывая регулярно проверять газовые котлы, печь, дымоходы и вентиляцию. Пожарные напоминают, что попытка обогреть свои жилища при помощи газовой плиты может привести к трагедии.

«Оставленное без присмотра пламя может привести к пожару. А если из-за сквозняка потухнут горящие конфорки, помещение быстро наполнит взрывоопасный газ», — напоминают пожарные.