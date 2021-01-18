Ярославль, 18 января, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля исключила из штатного расписания первого заместителя мэра города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт органов местного самоуправления Ярославля.

Yarregion.ru Владимир Волков

Из структуры мэрии должность первого зама пропала ещё в декабре, одновременно с назначением нового заместителя мэра — по взаимодействию с органами власти и информатизации. Им, как ранее сообщало ИА REGNUM, стала Елена Паршина.

Первым заместителем мэра до июля 2020 года была Алла Кибец, приехавшая вместе с мэром Владимиром Волковым из Переславля-Залесского. После её увольнения должность оставалась вакантна.

Теперь вакансии нет, так как нет штатной единицы. Между тем в Уставе Ярославля должность первого заместителя остаётся. Иначе говоря, мэр города может вернуть её в любой момент.