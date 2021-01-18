Москва, 18 января, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Министерству обороны России в удовлетворении многомиллионного иска к АО «Главное управление обустройства войск». Сумма почти в 200 млн рублей фигурировала как неустойка за срыв сроков исполнения контракта от 2015 года. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

В основе дела лежал госконтракт от 9 июня 2015 года стоимостью 1 151 101 769 рублей. По нему АО должно было выполнить полный комплекс работ по проектированию и строительству объектов военной комендатуры во Владикавказе, в том числе гарнизонной гауптвахты на земельном участке Минобороны России.

За срыв реализации контракта министерство потребовало выплаты 199 973 141,06 рубля.

«Просрочка исполнения работ в полном объёме со 2 декабря 2016 года по 16 марта 2018 года составляет 470 дней», — отмечало ведомство.

Судья не нашёл оснований для удовлетворения иска, указав на то, что «истцом пропущен срок исковой давности по требованиям о взыскании неустойки по 15.09.2017 года включительно».

Напомним, спор стартовал ещё в сентябре 2020 года, и это не единственное судебное разбирательство между министерством и военным подрядчиком.