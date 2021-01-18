Минобороны России проиграло многомиллионный иск
Москва, 18 января, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Министерству обороны России в удовлетворении многомиллионного иска к АО «Главное управление обустройства войск». Сумма почти в 200 млн рублей фигурировала как неустойка за срыв сроков исполнения контракта от 2015 года. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
В основе дела лежал госконтракт от 9 июня 2015 года стоимостью 1 151 101 769 рублей. По нему АО должно было выполнить полный комплекс работ по проектированию и строительству объектов военной комендатуры во Владикавказе, в том числе гарнизонной гауптвахты на земельном участке Минобороны России.
За срыв реализации контракта министерство потребовало выплаты 199 973 141,06 рубля.
Судья не нашёл оснований для удовлетворения иска, указав на то, что «истцом пропущен срок исковой давности по требованиям о взыскании неустойки
Напомним, спор стартовал ещё в сентябре 2020 года, и это не единственное судебное разбирательство между министерством и военным подрядчиком.