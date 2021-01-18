Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Представленные губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым кандидатуры для назначения на должности двух новых вице-губернаторов Законодательное собрание Северной столицы рассмотрит на ближайшем пленарном заседании в среду, 20 января. Такое решение было принято в понедельник, 18 января, на Совете фракций, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

Напомним, 15 января градоначальник предложил согласовать кандидатуру Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, и кандидатуру Сергея Дрегваля — на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования. При согласии депутатов Александр Беглов сможет произвести эти кадровые назначения своих новых заместителей.

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Борис Пиотровский в настоящее время занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга, а до этого работал в частном бизнесе, связанном со сферой культуры.

Сергей Дрегваль занимает пост советника губернатора Санкт-Петербурга, до этого работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».

«Считаю, что выдвижение на передовые позиции еще молодых, но уже опытных специалистов можно только приветствовать. Уверен, депутаты петербургского парламента с большим вниманием рассмотрят на ближайшем заседании предложенные губернатором кандидатуры на посты вице-губернаторов, отвечающих за очень важные для города направления», — прокомментировал кадровую политику Смольного спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Напомним, ранее занимавший пост вице-губернатора по культуре Владимир Кириллов покинул его в тот же день, когда стало известно о выдвижении Бориса Пиотровского, сына директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Должность вице-губернатора по энергетике и тарифам была вакантна с ноября 2020 года, когда занимавший ее Максим Шаскольский был назначен главой Федеральной антимонопольной службы.