Православный праздник Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января. 18 января, в Крещенский сочельник, патриарх Кирилл совершил Божественную литургию и освящение воды в храме Христа Спасителя в Москве. Крещенские купания в регионах России в 2021 году организованы с учётом эпидситуации. В ряде регионов из-за пандемии коронавируса и вовсе отменили массовые крещенские купания. Ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих отказаться от погружения в прорубь в 2021 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник Крещения Господня

10:29 18.01.2021 Защитную маску нужно использовать при крещенских купаниях во время обогрева или ожидания, но опускаться в прорубь можно без неё. Об этом врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал 18 января РИА Новости. «Пришел — быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел. Вошел в помещение — там надо надеть [маску]», — подчеркнул Малышев. Читайте также: Инфекционист дал советы по ношению масок при крещенских купаниях

10:29 18.01.2021 Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут. Об этом ещё 29 декабря сообщила пресс-служба городской администрации. Читайте также: В Тольятти решили отказаться от крещенских купаний

10:31 18.01.2021 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал от глав муниципальных образований обеспечить безопасность граждан во время традиционных крещенских купаний. Читайте также: Новосибирские власти не стали вводить запрет на крещенские купания

10:34 18.01.2021 В Чувашии на Крещение Господне планируют организовать свыше 500 купелей, при этом из-за пандемии коронавируса ожидается снижение количества желающих окунуться в иордани. Читайте также: На Крещение в Чувашии оборудуют более 500 купелей

10:35 18.01.2021 В Забайкалье, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, отказались от проведения массовых крещенских купаний в Агинском округе. Как сообщает сегодня, 18 января, пресс-служба краевого правительства, это решение поддержано настоятелем Свято-Никольского храма отцом Валерием. Читайте также: На реке Ага в Забайкалье не будет массовых крещенских купаний

10:38 18.01.2021 Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил принять все меры для обеспечения безопасности во время купаний на Крещение. Читайте также: Глава Самарской области поручил обеспечить безопасность купания на Крещение

10:52 18.01.2021 Власти Хабаровского края приняли решение о том, что праздник Крещение Господне пройдёт без традиционных ныряний в купели. Читайте также: В Хабаровском крае Крещение пройдёт без купелей

10:53 18.01.2021 В храмах Барнаула уже сегодня, 18 января, по окончании Божественной литургии можно будет взять крещенскую воду. По данным Алтайской митрополии, также раздача святой воды будет организована на улице, возле храмов. Купание в крещенской проруби в этом году будет организовано только на озере Пионерском. Дню Крещения Господня в Барнауле посвятят традиционный крестный ход: 19 января он пройдет по двум маршрутам: с 10:30 — от Знаменского женского монастыря (ул. Большая Олонская, 24) до реки Обь в районе Речного вокзала и с 10:30 — от храма Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Кутузова, 260) до озера Пионерское, с совершением чина великого освящения воды. Об этом: Барнаул праздник Крещения Господня отметит крестным ходом

10:58 18.01.2021 Подготовиться к крещенским купаниям организму помогут контрастный душ и ежедневные обливания холодной водой, сообщила врач общей практики терапевт Лариса Алексеева. Читайте также: Врач назвала способы подготовки организма к крещенским купаниям

11:00 18.01.2021 Какое-либо «скопление людей» перед крещенскими купаниями в раздевалках сложно представить, в отличие от магазинов, где концентрация людей значительно больше. Об этом заявил директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев. Читайте также: Религиовед сравнил опасность крещенских купаний с походом в магазин

11:03 18.01.2021 Семь купелей будут организованы в Уфе на празднование Крещения Господня. Читайте также: В Уфе рассказали о подготовке к празднованию Крещения Господня

11:09 18.01.2021 В Ростове-на-Дону оборудуют только одну купель для крещенских купаний — у храма Святого Георгия Победоносца. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону на Крещение оборудуют только одну купель

11:11 18.01.2021 В Кемеровской области организация и проведение крещенских купаний разрешено с 10:00 (время местное) 18 января по 00:00 (время местное) 20 января. При этом должны быть соблюдены все меры безопасности, санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации. Читайте также: Пожилым кузбассовцам рекомендовали воздержаться от крещенских купаний

11:21 18.01.2021 В преддверии православного праздника — Крещения Господня в Саратовской области ведется подготовка к традиционным купаниям. Читайте также: В Саратовской области готовят купели к празднику Крещения

11:22 18.01.2021 Новосибирские власти в преддверии православного праздника Крещения Господня рекомендовали жителям региона соблюдать не только традиционные для таких купаний меры безопасности, но и социальное дистанцирование, а также другие ограничительные меры, связанные с противодействием коронавирусу. Читайте также: Власти не рекомендуют новосибирцам участвовать в крещенских купаниях

11:32 18.01.2021 Массовые крещенские купания в Красноярске не состоятся из-за пандемии коронавируса. Читайте также: В Красноярске отменили массовые крещенские купания

11:50 18.01.2021 В Подмосковье планируют подготовить 220 мест для купаний в преддверии православного праздника Крещения Господня. Читайте также: Для крещенских купаний в Подмосковье организуют 220 купелей

11:51 18.01.2021 В Мурманске отменили организованные крещенские купания из-за сложной эпидемиологической ситуации. Читайте также: Крещенские купания в Мурманске отменены из-за эпидемии

11:57 18.01.2021 Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) развернули палаточные городки, а также установили полевые кухни в местах крещенских омовений в Петербурге. Они и сами окунутся в прорубь в честь Крещения вместе с «гражданскими». Подробности в материале: Военные развернули крещенскую купель у Петропавловской крепости

11:59 18.01.2021 Синоптики на вторую рабочую неделю января в Приморье прогнозируют переменчивую погоду, особенно в южных районах, с быстрым перемещением в восточном направлении неглубоких циклонов и антициклонов, со сменой волн тепла и холода. Погодные условия будут неустойчивыми. Подробности в материале: В Приморье на Крещение будет — 38 °С

12:08 18.01.2021 В связи с пандемией коронавируса жителям Пензы рекомендовано воздержаться от посещения массовых купаний в проруби. По этой причине крещенских купелей в областном центре организовано не будет. Но в местах возможного купания всё же будет организовано дежурство силами управления по делам ГОЧС города для обеспечения безопасности населения и предотвращения несчастных случаев. Об этом: В Пензе отказались от организации крещенских купелей

12:10 18.01.2021 Синоптики объявили в Москве жёлтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты ЦФО на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение действует до 23:00 19 января. Причина — гололедица. Аналогичная ситуация и в Московской области, где опасность подстерегает жителей также до позднего вечера завтрашнего дня. Об этом: В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности

12:22 18.01.2021 Праздник Крещения Господня [Дарья Драй © ИА REGNUM]

12:28 18.01.2021 В Кузбассе органы местного самоуправления предварительно запланировали открытие 53 мест массового купания. Читайте также: В Кузбассе планируют оборудовать более 50 мест для крещенских купаний

12:30 18.01.2021 В Оренбургской области на Крещение Господне не будут освящаться иорданские купели. Массовое омовение верующих в иорданях отменили. Читайте также: В Оренбуржье отменили массовые крещенские омовения в иорданях

12:34 18.01.2021 Менее чем за неделю до купания в проруби по возможности лучше не делать прививку от COVID-19, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина. Читайте также: Жителям России дали советы о сроках вакцинации перед крещенскими купаниями

12:38 18.01.2021 В Иркутске пятеро горожан в трусах и купальниках сыграли в волейбол в Ангаре. 17 января видео опубликовала иркутянка Алена Свистова в Instagram. Ролик сняли напротив колеса обозрения, которое находится на острове Конный. На кадрах горожане не только играют, но также и плавают в ледяной воде. «Собираю команду по зимнему волейболу», — написала Свистова в соцсети. Цитата из видео.

12:48 18.01.2021 В Новосибирской области на Крещение Господне будут оборудованы 22 купели. Новосибирцам рекомендовано соблюдать не только традиционные для крещенских купаний меры безопасности, но и социальное дистанцирование, а также иные ограничительные меры по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Об этом: Новосибирские власти пообещали не допустить массового скопления на Крещение

12:48 18.01.2021 В Костромской области не отменят крещенские купания, сообщили ранее в пресс-службе администрации региона. Читайте также: В Костромской области не будут отменять крещенские купания

12:59 18.01.2021 Жителям Подмосковья со слабым здоровьем лучше не окунаться в купель на праздник Крещения Господня. Такую рекомендацию 18 января дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами региональных ведомств и муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Глава региона напомнил, что богослов Иоанн Златоуст указывал на то, что любая вода в этот праздник становится священной. Поэтому тем, у кого слабое здоровье, и тем, кто испытает недомогания, лучше не окунаться в прорубь, а «найти другое решение». Читайте также: Губернатор Подмосковья призвал найти альтернативу купаниям в проруби

13:06 18.01.2021 В Сарапуле в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции отменены крещенские купания. Читайте также: В удмуртском Сарапуле отменили купания на Крещение

13:16 18.01.2021 Предполагается что в Подмосковье к началу праздника Крещения Господня будут подготовлены свыше 256 муниципальных и региональных дорог протяженностью более 380 километров, 120 километров тротуаров, а также 186 автобусных остановок в 55 муниципальных образованиях. Читайте также: В правительстве Подмосковья рассказали о подготовке к крещенским купаниям

13:17 18.01.2021 Сотрудники МЧС проверят безопасность крещенских купелей в Омской области. Читайте также: В Омской области крещенские купели проверят на безопасность

13:18 18.01.2021 В Глазове не планируется открывать организованные крещенские купели из-за наступивших морозов. «В Крещенскую ночь синоптики обещают тридцатиградусный мороз. В связи с этим и во избежание возможных обморожений традиционную купель на городском пляже устанавливать нынче не будут», — пояснили в мэрии. Читайте также: В удмуртском Глазове отказались от крещенских купаний

13:25 18.01.2021 Крещенские купания в Ростовской области состоятся, однако при условии чёткого соблюдения санитарных норм. Читайте также: Крещенские купания в Ростовской области решили не отменять

13:27 18.01.2021 74 купели для крещенских купаний подготовят в Башкирии. Об этом 18 января сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании в правительстве региона. По его словам, в республике безопасность во время купаний будут обеспечивать 1067 сотрудников правоохранительных органов и спасателей. Об этом: В Башкирии к Крещению подготовят 74 купели

13:29 18.01.2021 На период проведения крещенских купаний МЧС России спланирована группировка сил и средств РСЧС, на контроль взято более 2 600 иорданей и майн. Об этом сообщалось 18 января на еженедельном селекторном совещании под руководством первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна. Об этом: Крещенские купания пройдут под контролем МЧС России

13:29 18.01.2021 В Чувашию пришли крещенские морозы: в столице республики температура воздуха упала до — 27 градусов. Читайте подробнее: В Чувашию пришли 33-градусные морозы

13:37 18.01.2021 В Ижевске во второй половине дня 18 января начинают работать организованные купели для желающих совершить омовение в праздник Крещения. Они будут работать до вечера 19 января. Читайте подробнее: В Ижевске открываются две крещенские купели

13:38 18.01.2021 Движение транспорта по участкам ряда улиц в Воронеже будет перекрыто в ночь на Крещение — с 18 на 19 января, сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале: На Крещение в Воронеже перекроют несколько улиц

13:42 18.01.2021 Надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и следовать рекомендациям организаторов о траектории передвижений рекомендуют участникам Крещенских купаний в Рязани. Читайте также: В Рязани на Крещение жителей просят приходить к купелям в масках

13:46 18.01.2021 В Челябинске на Крещение будут открыты пять купелей. Читайте также: В Челябинске откроют пять крещенских купелей

13:51 18.01.2021 Из-за пандемии коронавируса в Томской области отменили традиционный крещенский крестный ход. Также в этом году не состоятся крещенские купания на Белом озере и в селе Коларово. Читайте также: В Томской области отменили массовые крещенские купания

13:56 18.01.2021 В Хакасии органы местного самоуправления определили места проведения массовых мероприятий, приуроченных к празднику Крещения Господня. Идёт подготовка купален и прочей необходимой инфраструктуры. Ситуацию контролируют сотрудники МЧС. Читайте также: В Хакасии определили 12 мест для крещенских купаний

13:58 18.01.2021 Купание в крещенской воде противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, от него лучше воздержаться и тем, у кого есть хронические болезни. Читайте также: Врачи рассказали, кому не стоит купаться в крещенской воде

13:59 18.01.2021 Купели для празднования Крещения в Республике Алтай будут организованы с учётом эпидемиологической ситуации. Читайте также: Крещенские купания на Алтае не будут массовыми

14:00 18.01.2021 В Ростовской области уточнили санитарные правила, которые необходимо соблюдать во время проведения крещенских купаний. Читайте также: В Ростовской области уточнили санитарные правила на Крещение

14:02 18.01.2021 В Тульской области утверждено 34 официальных места для проведения крещенских купаний, список опубликовало региональное Главное управление МЧС. Читайте также: В Тульской области назвали места проведения крещенских купаний

14:08 18.01.2021 Власти Ленинградской области разрешили массовые мероприятия при проведении крещенских купаний. Соответствующее постановление подписал 14 января губернатор региона Александр Дрозденко. Читайте также: Власти Ленобласти разрешили крещенские купания

14:10 18.01.2021 Муниципалитеты Архангельской области не будут проводить массовые крещенские купания. Читайте также: В Архангельской области отказались от массовых крещенских купаний

14:11 18.01.2021 Праздник Крещения Господня пройдет в 2021 году в Ставропольском крае без традиционных массовых купаний. Решение о непроведении из-за пандемии коронавируса приняли в Ставропольской митрополии. Читайте также: Ставропольских православных оставили без купания на Крещение

14:12 18.01.2021 Верующий в праздник Крещения Господня [Дарья Драй © ИА REGNUM]

14:12 18.01.2021 В Саратовской области сегодня ночью решили все-таки не отказываться от организации крещенских купаний. Об этом заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева. Купания состоятся, но пройдут в режиме действующих ограничений, то есть одновременно присутствовать на водоемах смогут не более 50 человек. Также актуальными остаются дистанция и масочный режим. Сами крещенские купания организуют в условиях максимального разобщения. Об этом: Саратовские власти определили формат организации крещенских купаний

14:14 18.01.2021 Купания в день Крещения Господня в Нижегородской области будут проходить при соблюдении пунктов указа о режиме повышенной готовности, а также рекомендаций Роспотребнадзора. Читайте также: Нижегородцев призвали отказаться от участия в массовых купаниях на Крещение

14:15 18.01.2021 Наука не может подтвердить, что крещенские купания способны укрепить иммунитет для борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила 15 января профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Читайте также: Биолог усомнилась в необходимости крещенских купаний для борьбы с COVID-19

14:15 18.01.2021 Традиционное массовое купание в Чёрном море на Крещение власти Ялты в этом году отменили. Об этом 18 января на странице в соцсети написала глава администрации города Янина Павленко. Читайте также: В Ялте отменили массовое Крещенское купание в море

14:18 18.01.2021 Ограничить время купания в ледяной купели на Крещение одной минутой и не мочить голову посоветовали 15 января в Главном управлении МЧС по Московской области. Читайте также: В МЧС России посоветовали находиться в проруби на Крещение не более минуты

14:18 18.01.2021 В Новосибирске утверждены два места для организации купелей на Крещение Господне. Оба находятся в Ленинском районе города. Читайте также: В Новосибирске на Крещение будут организованы всего две официальные купели

14:21 18.01.2021 В Новосибирске желающих искупаться на Крещение в необорудованных для этого местах будут привлекать к ответственности. Читайте также: Новосибирцев, купающихся на Крещение в необорудованных местах, накажут

14:21 18.01.2021 В связи с приближающимся праздником Крещения переболевшим COVID-19 в министерстве здравоохранения Тувы не рекомендовали купание в холодной воде. Читайте также: В Туве переболевших COVID-19 призвали не окунаться в прорубь на Крещение

14:23 18.01.2021 В Новокузнецке на Крещение будут доступны четыре купели. Об этом сообщили в администрации города. Читайте также: Для новокузнечан на Крещение оборудуют четыре купели

14:24 18.01.2021 В Приморском крае к празднику Крещения Господня планируют подготовить 17 оборудованных купелей, Читайте также: Крещенские купели оборудуют не во всех районах Приморья

14:25 18.01.2021 В Севастополе организовано семь мест для традиционных омовений на Крещение, сообщили в пресс-службе правительства города 18 января. Об этом: В Севастополе определили места для Крещенских купаний

14:25 18.01.2021 89 организованных мест массового купания оборудуют в Белгородской области к православному празднику Крещения в 2021 году. Рядом с ними будут дежурить 800 человек из числа спасателей, медиков и полицейских. Читайте также: В Белгородской области оборудуют 89 крещенских купелей

14:26 18.01.2021 В Ростовской области предварительно организуют 89 купелей для массового омовения верующих. Читайте также: В Ростовской области организуют 89 крещенских купелей

14:27 18.01.2021 Роспотребнадзор не рекомендовал властям Приамурья проводить крещенские купания. Губернатор Василий Орлов отдал решение этого вопроса на откуп главам муниципалитетов. Читайте также: В Приамурье проведение крещенских купаний отдали на откуп главам районов

14:28 18.01.2021 В Республике Алтай определены места для крещенских купаний и забора воды. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону, всего будет оборудовано 18 таких мест. Читайте также: На Алтае определили 18 мест для крещенских купаний

14:29 18.01.2021 Священник призвал петербуржцев и жителей Ленинградской области подумать о своем здоровье и не спешить окунаться в купель во время крещенских купаний, а вместо этого пойти в храм. Читайте также: Священник призвал в Крещение прийти в храмы вместо купаний в проруби

14:31 18.01.2021 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в крещенские купания ртутный столбик термометра будет опускаться не ниже минус 8 градусов. Читайте также: В Петербурге и Ленобласти к Крещению потеплеет

14:39 18.01.2021 Отказаться от традиционного купания на Крещение просят жителей Воронежа в этом году спасатели. Читайте также: Воронежцев просят отказаться от крещенских купаний

14:40 18.01.2021 В Адыгее отказались от массовых купаний в водоемах в праздник Крещения Господня. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса руководством Майкопской и Адыгейской епархии. Читайте также: В Адыгее не будет массовых купаний на Крещение

14:54 18.01.2021 На территории Московской области оборудовано 220 мест для крещенских купаний. Об этом 18 января заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на еженедельном совещании членов правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Так, 66 из 220 мест для купаний организовано на открытых водоемах, 75 мест — на прудах и 79 — это купели. Безопасность верующих обеспечат 2180 человек и 702 единицы спецтехники. Подробности в материале: В Подмосковье к купаниям подготовили 220 прорубей

14:54 18.01.2021 В Карачаево-Черкесии в 2021 году из-за коронавируса торжества на праздник Крещения Господня будут проходить в ином формате, нежели обычно. Читайте также: В Карачаево-Черкесии отказались освящать воды Кубани

14:55 18.01.2021 В России в 2021 году планируется выделить более 2,5 тысячи мест для крещенских купаний. Читайте также: В России сократят число мест для крещенских купаний

15:45 18.01.2021 Руководители ряда муниципальных образований Ростовской области приняли решение провести традиционные крещенские купания. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 18 января. Об этом: В Ростовской области на Крещение оборудуют минимум 30 купелей

15:45 18.01.2021 70 мест для крещенских купаний оборудовано в Самарской области. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко на совещании в областном правительстве. По его словам, большинство купелей оборудовано на водных объектах, а часть из них — на территории храмов. Для обеспечения безопасности задействовано 1138 человек на 420 единицах техники. Все организованные купели будут работать с 15:00 часов 18 января до 17:00 часов 19 января. Об этом: В Самарской области оборудовано 70 мест для крещенских купаний

16:08 18.01.2021 В Ленинградской области организовано 32 безопасных места для проведения крещенских купаний. Они уже прошли обследование специалистами Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС. Обеспечивать безопасность участников обряда будут 329 сотрудников федеральных и областных спасательных подразделений, инспекции по маломерным судам и представители муниципальных администраций. На каждом объекте будут дежурить бригады скорой помощи.

16:41 18.01.2021 Мэрия Ульяновска призывает жителей воздержаться от крещенских купаний «в связи с непростой эпидемиологической ситуацией и низкой уличной температурой». Об этом: Ульяновские чиновники просят воздержаться от крещенских купаний

16:46 18.01.2021 В Тюмени крещенские омовения проходят в районе реки Тура, у Свято-Троицкого монастыря, с полудня 18 января до полуночи 19 января. Погода стоит морозная — до минус 20 градусов по Цельсию. Для схода с набережной Туры к купелям изготовлена деревянная лестница. Рядом разбиты палатки для переодевания. Читайте также: В Тюмени крещенские омовения проходят под контролем экстренных служб

17:58 18.01.2021 Крещенские купания в открытых водоёмах отменены в Сочи, причиной стала непогода. Об этом в соцсетях сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский 18 января. Читайте подробнее: В Сочи отменили Крещенские купания в открытых водоёмах

08:12 19.01.2021 Настоящие крещенские морозы переживают сейчас жители Забайкалья. По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае ожидается неустойчивая погода с крайне неоднородным распределением температуры по территории края: от — 10 °C до — 43 °C. Об этом: В Забайкалье пришли крещенские морозы

08:20 19.01.2021 Главное управление МЧС по Туве 18 января объявило об отмене крещенских купаний на территории республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, решение принято на основании протокола регионального правительства от 15 января. Об этом: Крещенские купания на территории Тувы отменили в последний момент

08:27 19.01.2021 На территории Республики Алтай в ночь с 18 по 19 января около 2 тыс. местных жителей окунулись в крещенские купели. В числе искупавшихся был и глава республики Олег Хорохордин. Читайте также: В крещенских купаниях приняли участие около 2 тысяч жителей Алтая

08:41 19.01.2021 Крещенские купания в первый раз [Наталья Анатольевна © ИА REGNUM].

09:11 19.01.2021 На Чукотке в трёх населённых пунктах были оборудованы крещенские купели. Несмотря на мороз до — 45 градусов, омовение совершили 140 жителей округа. Читайте подробнее: На Чукотке более 100 человек рискнули в мороз окунуться в купели

09:14 19.01.2021 Специалисты Роспотребнадзора Якутии 18 января в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения возникновения и распространения инфекций и массовых отравлений провели лабораторные исследования воды из ёмкостей, которую раздают прихожанам в церквях в крещенские дни. Читайте также: В Якутии проверили святую воду на безопасность

09:19 19.01.2021 В Чебоксарах подготовлено восемь купелей, которые будут работать до 20 января. В мэрии подчёркивают, что крещенские купания прошли без происшествий. Читайте подробнее: В Чебоксарах на Крещение окунулись в проруби 4 тыс. жителей

09:23 19.01.2021 Крещенские омовения на реке Туре. Тюмень. 19 января. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.

09:51 19.01.2021 В Барнауле крещенским утром, 19 января, наблюдали гало. Это атмосферное явление возникает при преломлении света кристаллами льда. Эти миниатюрные кристаллы парят в низких слоях атмосферы или перистых облаках. Цитата из канала «Барнаул22».

09:57 19.01.2021 Более 11 тысяч человек искупались в крещенских купелях Башкирии. Об этом 19 января сообщает пресс-служба МЧС по региону. Данные предоставлены на 8:00 часов 19 января 2021 года. Так, в всего в республике искупались 11 394 человека, а в Уфе окунулись в купель 2319 человек. Читайте подробнее: В Башкирии более 11 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях

10:08 19.01.2021 В Казани поток желающих окунуться в прорубь будет ограничен, на подходах будут дежурить сотрудники полиции. В городе всего организовано пять мест, где можно окунуться — в поселках Красная Горка и Борисково, на озере Верхний Кабан, рядом с храмом-памятником павшим воинам на Казанке и в часовне-купели рядом с храмом в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Читайте подробнее: К купелям в Казани во время Крещения ограничат доступ

10:10 19.01.2021 Несмотря на отмену массовых крещенских купаний из-за ситуации с коронавирусом, некоторые красноярцы всё же окунулись на Крещение в проруби и реки. Подробности в материале: Красноярцы окунулись в проруби на Крещение, несмотря на запрет

10:12 19.01.2021 Несмотря на эпидемию коронавируса, сотни жителей Забайкалья приняли участие в крещенских купаниях. По данным официального сайта Читы, с каждым годом число организаторов и участников обряда Крещения Косподня увеличивается. Только к утру 19 января в иорданях искупалось около двух тысяч человек. Как отметил помощник начальника Управления по делам ГО и ЧС Читы Виктор Калашников, люди подъезжают постоянно, в том числе и ночью. Об этом: «Душа поет»: сотни житедей Читы окунулись в иордани

10:26 19.01.2021 Крещенские купания [Наталья Анатольевна © ИА REGNUM].

10:34 19.01.2021 В Новосибирске к 10:00 (время местное) сегодня, 19 января, в купели окунулись всего 1700 человек. Это намного меньше по сравнению с прошлогодним Крещением. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков. Читайте также: Новосибирцы неохотно участвуют в крещенских купаниях

10:54 19.01.2021 В разы сократилось число воронежцев, принявших участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января по сравнению предыдущими годами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Читайте подробнее: Число искупавшихся на Крещение в Воронежской области сократилось в два раза

11:14 19.01.2021 Крещенские купания в Норильске решили не проводить из-за пандемии, но местных моржей это не останавливает. Фото: Леонид Прядко/Instagram.

11:15 19.01.2021 Обряды крещенских купаний в Новосибирской области проходят в штатном режиме. По состоянию на 14:00 местного времени в оборудованных местах для Крещенского купания в Новосибирской области приняли участие более 7 тысяч человек, из них 2700 в г. Новосибирске. Безопасность граждан обеспечивают спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники.

11:19 19.01.2021 Алтайский край. В социальных сетях возмущаются пренебрежением карантинных мер представителями алтайской митрополии: «Опять двойные стандарты. Когда одних ловят и штрафуют в общественном транспорте за отсутствие маски, когда новогодние представления запретили из-за «короны» — другим можно с размахом праздновать Крещение: без социальной дистанции и масок. Куда смотрит Роспотребнадзор?», — цитата канала «Алтайский сыр».

11:42 19.01.2021 Мурманский губернатор Андрей Чибис поздравил северян с Крещением. «Крещение — это день духовного обновления. Для тех, кому важно было окунуться в иордань в эту ночь, в Мурманской области работали 14 купелей. Единственное, о чем мы просили северян, — трезво оценить свои силы и возможности. Здоровье, особенно во время пандемии, превыше всего», — написал он «Вконтакте». Фото: https://vk.com/chibis.andrey

11:56 19.01.2021 В Ульяновской области в мероприятиях в честь Крещения Господня приняли участие свыше 7,4 тыс. человек, в том числе более половины совершили омовение в прорубях. Об этом: В Ульяновской области искупались в крещенских прорубях 3,2 тыс. жителей

12:21 19.01.2021 По данным ВЦИОМ, пандемия повлияла на планы жителей России на Крещение. На 3%, до 13% снизилось число желающих искупаться в проруби. Читайте также: Пандемия повлияла на планы жителей РФ на Крещение

12:43 19.01.2021 19 января митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел Божественную литургию в Знаменском храме Барнаула. Несмотря на будний день, желающих принять участие в службе оказалось много. Некоторые прихожане решили пренебречь масками, но зато не забыли принести пустые пластиковые бутылки для освященной воды. Цитата канала «Толк».

12:54 19.01.2021 В Саратовской области во время традиционных крещенских купаний окунулись в проруби 2983 человека. Несмотря на это, ни одного происшествия не зафиксировано. Читайте подробнее: В Саратовской области почти 3 тыс. человек окунулись в проруби на Крещение

13:04 19.01.2021 Крест у проруби [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM].

13:07 19.01.2021 Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что необходимо выбирать для окунания только специально оборудованные проруби. Официальные места для купаний снабжены деревянными настилами, ограждением, антискользящим покрытием, к тому же возле купелей будут организованы места для обогрева. Специалисты ведомства будут патрулировать водоемы, пресекая купание в несанкционированных местах. Главная задача сотрудников, обеспечивающих безопасность в этот особый день, — не допустить происшествий.

13:07 19.01.2021 В Чувашии в этом году в купании в Крещение Господне приняли участие 9 тыс. человек, что в 2,8 раза меньше, чем было в 2020 году. Подробности в материале: В Чувашии втрое сократилось число участников крещенских купаний

13:11 19.01.2021 В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне. Традиционным мероприятием становится обряд омовения. Спуски к воде для безопасности оборудовали специальными настилами. На территориии Пензенской области велось дежурство сотрудников МЧС, полиции и бригад скорой помощи. По итогам минувшей ночи во время проведения крещенских купаний происшествий не допущено. Читайте также: В Пензенской области крещенские купания обошлись без происшествий

13:18 19.01.2021 Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия 19 января рекомендовала дошкольным образовательным организациям Иркутской области перейти на работу в штатном режиме с 25 января.

13:20 19.01.2021 Лишь одна купель в Барнауле прошла проверку Роспотребнадзора, поэтому горожане могут сегодня, в Крещение Господне, искупаться только в ней. Она находится в районе озера Пионерского и организована на частной территории ООО «Центр по оздоровлению населения «Природа и человек». Цитата katun24.ru.

13:26 19.01.2021 В купели [Наталья Анатольевна © ИА REGNUM].

13:31 19.01.2021 Песков сообщил, что Путин не изменяет традициям в Крещение.

13:41 19.01.2021 В 2021 году президент РФ Владимир Путин по традиции принял участие в Крещенских купаниях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в Крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков рассказал об участии Путина в Крещенских купаниях

14:02 19.01.2021 За крещенскую ночь в проруби искупались около 6 тыс. жителей Удмуртии. Несчастных случаев до настоящего момента не зарегистрировано. Подробности в материале: В проруби на Крещение окунулись более 6 тыс. жителей Удмуртии

14:08 19.01.2021 Прорубь [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM].

14:27 19.01.2021 В Свердловской области более 20 тыс. человек уже искупались в проруби. Такие данные на 15:00 по местному времени 19 января приводит региональное управление МЧС. Всего в регионе открыто 112 мест для массового крещенского купания. Из них 18 находятся в Екатеринбурге. В них искупались почти 15 тыс. человек. Об этом: На Среднем Урале крещенские купания собрали более 20 тыс. человек

14:47 19.01.2021 Крещение Господне. Севастополь. sev.gov.ru.

14:53 19.01.2021 В Свердловской области 19 января было обнаружено пять несанкционированных крещенских купелей. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Так, они были выявлены в селе Петрокаменском, в Нижнем Тагиле, в посёлке Северка, в Алапаевском районе и в Гаринском городском округе. Все нелегальные иордани ликвидировали. Об этом: В Свердловской области ликвидировали незаконные купели

14:56 19.01.2021 В Марий Эл омовение в крещенских купелях совершили около 14 тыс. жителей республики. На территории республики было организовано 37 купелей. Читайте подробнее: В крещенских купаниях приняли участие около 14 тыс. жителей Марий Эл

14:58 19.01.2021 Путин и ледяной крест с распятием. Цитата из видео.

15:31 19.01.2021 Сегодня, 19 января, в Краснодаре прошли традиционные крещенские купания. В этом году из-за пандемии в городе было согласованно всего четыре официальные купели. Одна из них в реке Кубань, рядом с храмом Рождества Христова. Также в этом году на Крещение впервые за несколько десятков лет были сильные морозы и снег. Обычно в это время года стоит плюсовая температура. Возможно, из-за пандемии, а может, из-за сильных морозов, но желающих искупаться в этом году было на порядок меньше, чем в прошлых. Читайте также: Крещенские купания в Краснодаре прошли под присмотром казаков

15:46 19.01.2021 Мурманский губернатор Андрей Чибис встретил праздник Крещения в Санкт-Петербурге. «По приглашению губернатора Санкт-Петербурга посетил одно из мест для крещенских купаний на Васильевском острове и окунулся в Неву. Кстати, Александр Беглов тоже окунулся», — написал он «Вконтакте». Фото: https://vk.com/chibis.andrey

15:54 19.01.2021 В Тюмени на водоочистных сооружениях проведён обряд освящения воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал». Подробности в материале: В Тюмени из крана идёт освящённая вода

16:12 19.01.2021 Около трёх тысяч верующих совершили омовения в Крещенскую ночь с 18 на 19 января — вдвое меньше по сравнению с предыдущими годами, сообщает Главное управление МЧС России по Калужской области. Для проведения Крещенских купаний в области было оборудовано 49 мест. Читайте также: Около трёх тысяч калужан совершили омовения в Крещенскую ночь

16:25 19.01.2021 В купели. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:26 19.01.2021 В Екатеринбурге 19 января открыто 18 крещенских купелей. Всего в них окунулись порядка 15 тыс. человек. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте подробнее: Как жители Екатеринбурга купались в Крещение: фоторепортаж

16:27 19.01.2021 В Астраханской области для крещенских купаний было оборудовано 46 специальных мест. Происшествий не зафиксировано. В областном центре в купаниях приняли участие почти 1,8 тыс. человек. Читайте также: В Астрахани почти 1,8 тыс человек приняли участие в крещенских купаниях

17:09 19.01.2021 19 января 2021 года, в праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию, сообщается на сайте РПЦ. «Богослужение состоялось в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. По заамвонной молитве Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин великого освящения воды. Затем Святейший Владыка произнес проповедь», — говорится в сообщении.

17:10 19.01.2021 Крещенские купания в Новосибирской области проходят под контролем спасателей. 54.mchs.gov.ru

17:33 19.01.2021 Сегодня, 19 января, в Краснодаре прошли традиционные крещенские купания. В этом году из-за пандемии в городе было согласованно всего четыре официальные купели. Одна из них в реке Кубань, рядом с храмом Рождества Христова. Также в этом году на Крещение впервые за несколько десятков лет были сильные морозы и снег. Обычно в это время года стоит плюсовая температура. Возможно, из-за пандемии, а может, из-за сильных морозов, но желающих искупаться в этом году было на порядок меньше, чем в прошлых. Читайте также: Крещенские купания в Краснодаре прошли под присмотром казаков

17:34 19.01.2021 В Екатеринбурге 19 января открыто 18 крещенских купелей. Всего в них окунулись порядка 15 тыс. человек. Читайте также: Как жители Екатеринбурга купались в Крещение: фоторепортаж

17:34 19.01.2021 Крещенские купания. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:44 19.01.2021 В Тюменской области 19 января 400 осуждённых исправительной колонии №2 прошли праздничные молебны и крещенские омовения. Купель в ИК №2 Тюменской области Фото пресс-службы УФСИН по Тюменской области

18:07 19.01.2021 В Мурманской области крещенские купания прошли без происшествий. Об этом: Почти 3,5 тысячи жителей Мурманской области окунулись в крещенские иордани

18:18 19.01.2021 Крещенские купания по Карачаево-Черкесской Республике прошли без происшествий, помощь спасателей и инспекторов ГИМС не потребовалась, сообщает региональное управление МЧС . Патрулирование во всех местах купания сотрудники МЧС проводили до утра и во всех районах республики. Основная цель дежурства — мгновенное реагирование на различные нештатные ситуации и оказание помощи. Мероприятия прошли организованно и без происшествий. Во всех 12 местах, где проходили крещенские купания, обеспечивали безопасность от МЧС России 36 человек и 9 единиц техники.

18:20 19.01.2021 В Курской области с 18 на 19 января крещенские богослужения посетили около семи тысяч курян и более двух тысяч совершили омовения. Число желающих окунуться в иордани по сравнению с 2020 годом уменьшилось в три раза. Об этом: В Курской области число желающих искупаться на Крещение уменьшилось втрое

18:21 19.01.2021 Около купели дежурит медицинский персонал. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

18:34 19.01.2021 Праздник Крещения Господня в Карачаево-Черкесии прошел без происшествий. В местах купания православных верующих было организовано дежурство спасателей и инспекторов Государственной инспекции маломерных судов, которые обеспечили надзор за ситуацией, сообщили 19 января в пресс-службе регионального управления МЧС. Об этом: Крещенские купания в Карачаево-Черкесии прошли без происшествий

18:36 19.01.2021 Во Владимирской области в крещенскую ночь с 18 на 19 января функционировали 34 купели. Купели посетили около пяти тысяч человек, но искупались из них только 2784 человека. Читайте также: В крещенских купаниях приняли участие более 2 тыс. владимирцев

19:17 19.01.2021 Крещенская купель. Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:54 19.01.2021 В России более 1,2 миллиона человек приняли участие в богослужениях и купаниях во время празднования Крещения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Читайте также: Более 1,2 миллиона человек приняли участие в праздновании Крещения

20:08 19.01.2021 Освящение купели в Екатеринбурге. Алексей Колчин © ИА REGNUM

20:44 19.01.2021 В Представительстве Русской православной церкви в Дамаске состоялось празднование Крещения Господня. Божественную литургию и чин великого освящения воды совершил представитель патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов). В храме молились Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике А. В. Ефимов, сотрудники российского посольства, представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, православные По окончании водосвятного молебна в помещении представительства состоялось праздничное чаепитие. В этот же день игумен Арсений посетил расположение одной из частей российской военной полиции в пригороде Дамаска, поздравил военнослужащих с праздником и совершил на территории части водосвятный молебен.

20:44 19.01.2021 Вода, кадило, крест и чаша [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

20:58 19.01.2021 Центром традиционных крещенских купаний в Петербурге всегда является купель на Неве, у пляжа Петропавловской крепости. К ней приезжают посмотреть или окунуться первые лица города, другие известные люди, ее снимают телевизионщики. Так было и в этом году. Читайте также: Из ночи в день: крещенские купания в Петербурге и Ленобласти — фоторепортаж

21:54 19.01.2021 Календарь церковных праздников в нашей жизни повторяется из года в год, а ведь каждый раз хочется проживать очередное торжество по-новому. Просто эмоций и смены локаций недостаточно, мы уже давно пережили период экстремальных купаний и набора воды, потому хочется чего-то глубокого. Спаситель крестился, установил таинство крещения, приоткрыл покров сущности Бога-Троицы… А что еще? Читайте также: Крещение для крещёных: смыслы праздника

22:26 19.01.2021 Режим повышенной готовности введен в Иркутской области в связи с проведением праздника Крещение Господне. irkobl.ru

22:32 19.01.2021 Крещенские купания. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

22:38 19.01.2021 19 января 2021 года после проведения Божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкина патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнес проповедь. Текст

22:41 19.01.2021 Тысячи верующих приняли участие в божественной литургии, освящении воды и обряде омовения на территории Херсонеса, где крестился святой князь Владимир. «С самого утра тысячи верующих собрались в Свято-Владимирском соборе Херсонеса. После божественной литургии на соборной площади состоялось великое освящение воды. Затем верующие прошли крестным ходом от собора к Карантинной бухте, где после освящения воды Черного моря был совершен обряд омовения», — говорится в сообщении. В торжествах на территории Херсонеса принимали участие и военнослужащие Черноморского флота (ЧФ), изъявившие желание присоединиться к празднованию, в том числе командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов, отмечает ТАСС.

22:41 19.01.2021 Омовение в купели. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:46 19.01.2021 Крещенские купания в Ленинградской области. lenobl.ru

23:36 19.01.2021 Мероприятия по празднованию Крещения Господня прошли на территории Челябинской области без происшествий, сообщили 19 января в региональном управлении МЧС РФ. Подробности в материале: На Южном Урале празднование Крещения прошло без происшествий — МЧС