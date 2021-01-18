Улан-Удэ, 18 января, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую структуру и состав регионального правительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, исполняющим обязанности первого зампреда станет бывший министр финансов республики Всеволод Мухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дом правительства Республики Бурятия

Он будет курировать экономический блок правительства, куда войдут минфин, минэкономики и минпром. В состав последней включат функции по привлечению инвестиций, которые раньше выполнял отдельный министр. Новым главой министерства финансов предложено назначить Георгия Мадаева, министерства промышленности — бывшего полпреда республики при президенте РФ Антона Виноградова. На посту главы минэкономики предложено оставить Екатерину Кочетову.

Работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры поручено курировать бывшему главе Тункинского района Бурятии Ивану Альхееву, который получит статус зампреда. В большинстве министерств этого блока руководители сохранят свои посты. Сменится лишь министр природных ресурсов, который также будет отвечать за экологию, — кресло предложено президенту союза охот‑ и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока Сергею Матвееву.

В ведении зампреда по социальным вопросам Вячеслава Цыбикжапова, который сохранит свой пост, появится комитет цифрового развития. Также в своих креслах останутся зампреды по вопросам безопасности Пётр Мордовской и по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Бывший первый зампред Игорь Зураев уедет в Москву на должность полпреда.

Министерство сельского хозяйства предложено возглавить ректору Бурятской сельхозакадемии Галсану Дарееву.