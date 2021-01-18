Ростов-на-Дону, 18 января, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Последствия снежной бури почувствовали на себе жители Ростова-на-Дону. Областной центр сковали многокилометровые автомобильные заторы.

ИА REGNUM Ростовские водители пытаются найти пути объезда

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Согласно сервису «Яндекс. Карты», дорожная ситуация в городе-миллионнике остаётся сложной. Пробки достигают восьми баллов. Наиболее сложная ситуация складывается на улицах Троллейбусной, Вавилова, Мадояна, Профсоюзной, Разина, Селикатном и Доломановском переулках, проспектах Нагибина, Сиверса и Ворошиловском.

ИА REGNUM напоминает, что ранее городские власти отчитались о полной готовности коммунальной техники к борьбе с последствиями мощного снегопада, накрывшего Ростов-на-Дону 17 января. На транспортные артерии было выведено более 160 единиц спецтехники.