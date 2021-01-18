Ярославль, 18 января, 2021, 09:58 — ИА Регнум. 16 и 17 января в лыжном центре «Подолино» Ярославской области прошёл этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Об этом сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Этап Кубка мира по фристайлу в Ярославле

В этапе Кубка мира приняли участие 56 спортсменов из Белоруссии, Швейцарии, Германии, Канады, Японии, Австралии, США, Великобритании, Казахстана и России.

В индивидуальных соревнованиях россиянин Максим Буров занял первое место, Павел Кротов — второе, Ноэ Рот из Швейцарии стал третьим. У женщин на первом месте спортсменка из Австралии Лаура Пил, на втором представительница США Эшли Колдуэлл, россиянка Любовь Никитина стала третьей. В командных соревнованиях россияне заняли первое место, опередив Швейцарию и США.

На открытие соревнований приехал министр спорта РФ Олег Матыцин. Из 10 членов российской команды девять являются воспитанниками ярославской школы фристайла. Этап Кубка мира в «Подолино» прошёл во второй раз. Как сказал губернатор Дмитрий Миронов, есть планы по развитию этого вида спорта в регионе.

«Есть планы по строительству здесь же, в «Подолино», спортивного комплекса с прыжковым трамплином и бассейном для подготовки фристайлистов в летний период», — сказал Миронов.

Власти региона попросили поддержки этого проекта у министра спорта Олега Матыцина.