Вашингтон, 18 января, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Союзники президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, используя свои связи, заработали десятки тысяч долларов на лоббировании помилований для осужденных преступников. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным издания, количество помилований резко увеличилось, когда стало ясно, что Трамп не сможет оспорить своё поражение на выборах главы государства.

Так, экс-прокурор округа Юта Бретт Толман, консультировавший администрацию Трампа по вопросам помилования, заработал десятки тысяч долларов как минимум на трех делах.

Кроме того, бывший юридический консультант Трампа Джон Дауд обещал своим клиентам, что может получить помилование благодаря связям с президентом, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Трамп намерен помиловать около 100 человек перед инаугурацией демократа Джо Байдена. Вместе с тем сам Трамп отказался от превентивного помилования самого себя, членов своей семьи, а также ряда других людей, приближённых к его персоне. Объявление о помиловании глава Белого дома сделает 19 января.

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