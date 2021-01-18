Барнаул, 18 января, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Алтайские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти и. о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова, который почти до самой своей кончины работал и не знал, что заразился SARS-CoV-2 от пациентки.

Елена Кочетова Алтайский реаниматолог Юрий Кочетов, от которого скрыли положительный тест на COVID-19

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Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) по итогам полученного ответа на свой запрос в СУ СК РФ по Алтайскому краю и со ссылкой на вдову, Юрий Кочетов тяжело переносил коронавирусную инфекцию, однако руководство медучреждения не позволило ему уйти на больничный, и Кочетов почти до последних минут своей жизни спасал пациентов, сам едва живой, с температурой и поражением лёгких (при этом результат теста от него скрывали).

«Он понимал, что скоро умрёт, поэтому оставил на видном месте деньги и новые туфли, в которых его и похоронили. И опять — будничность трагедии и наверняка добропорядочность в быту тех виновных, которых так легко и привычно не найти», — возмутился депутат.

На ситуацию уже отреагировал один из популярных алтайских телеграм-каналов «ЗамТоменко». Его авторы интересуются, как после случившегося спится губернатору Виктору Томенко и министру здравоохранения региона Дмитрию Попову:

«Врач с тяжелой пневмонией с высокой температурой продолжал ежедневно заходить в реанимацию, где и без того находятся люди на грани жизни и смерти! То есть он не только себя гробил день ото дня — он представлял явную угрозу для пациентов. И угроза эта возникла по вине руководства больницы, которое ссылалось на то, что работать попросту некому».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2020 года Юрию Николаевичу Кочетову — потомственному врачу, в прямом смысле слова отдавшему всю жизнь медицине, исполнилось бы 53 года. Но 30 октября, как утверждает супруга, Елена Кочетова, доктора не стало.

По словам вдовы покойного, от супруга на работе намеренно скрывали информацию о положительном тесте на коронавирус — работать было некому. Допущенные нарушения попытались скрыть, в том числе — сам факт поступления в больницу пациентки с подтверждённым SARS-CoV-2.

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