Москва, 18 января, 2021, 08:58 — ИА Регнум. С 18 января в московских школах возобновились очные занятия для учеников с первого по 11-й класс. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Edu.gov.ru Ученики в классе

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Ранее старшеклассники обучались в дистанционном режиме. Вместе с возобновлением занятий, для школьников разблокированы транспортные карты.

Дистанционное обучение может вернуться в классы, если один из учеников заболеет коронавирусной инфекцией.

Вузы, колледжи, спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования пока останутся на каникулах или будут проводить занятия по удалёнке.