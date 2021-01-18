Вашингтон, 18 января, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Внутриполитическая ситуация после ухода Дональда Трампа в США едва ли сразу изменится кардинальным образом к лучшему — для этого в стране накопилось слишком много противоречий и проблем, пишет Скотт МакКоннелл в статье, вышедшей 17 января в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Считать с оптимизмом, что реальная политическая ситуация не столь ужасна, как принято полагать, или ожидать того, что политика в США в скором времени придет в норму, не позволяет тот факт, что страна во многом надломлена — и надломлена она таким образом, что образовавшиеся противоречия слишком значительны, чтобы вразумительные и нормальные политики смогли их преодолеть», — отметил автор, обращая внимание на глубочайшие проблемы в сфере медицины, межличностных отношений, высшего образования и др.

«Кроме того, глубочайшие последствия для всего мира на многие десятилетия будет иметь та поразительная разница между тем, как распространение коронавирусной инфекции сдержал Китай, в кратчайшие сроки восстановивший нормальную работу своей экономики, и относительным провалом США, какие бы ни были его причины», — продолжил он, отмечая, что у Вашингтона нет никаких шансов успешно соперничать с КНР без науки и уважения к стандартам интеллектуального дискурса.

По мнению МакКоннелла, этим стандартам угрожают «левые», развернувшие кампанию отказа от стандартизированных тестов, поскольку их результаты идут вразрез с понимаемым исключительно в расовых категориях равенством, а также выступающие против свободы слова.

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«Если кто-то ищет причины для отчаяния по поводу Америки, они находятся здесь, и они не имеют ничего общего с провалом Дональда Трампа, так и не сумевшего сделать Америку снова великой», — заключил консервативный публицист.