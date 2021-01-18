Красноярск, 18 января, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Красноярском крае в праздник Крещения Господня не будет организовано разрешённых мест для купания. В связи с этим в ГУ МВД по Красноярскому краю подчеркнули, что за купание в не предназначенных для этого местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

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Штраф для граждан составит от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

Также граждане могут быть привлечены к административной ответственности за несоблюдение установленных «коронавирусных» ограничений (ст. 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»).

Вместе с тем, как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МВД, 18 и 19 января сотрудники полиции будут осуществлять охрану общественного порядка и безопасности на объектах религиозного культа и прилегающей к ним территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января стало известно, что массовые крещенские купания в Красноярске не состоятся. По данным Красноярской епархии, причина отмены крещенских купаний — пандемия коронавируса.