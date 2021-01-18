Чебоксары, 18 января, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Чувашия отметила День российской и чувашской печати. Торжественному мероприятию предшествовала встреча главы республики Олега Николаева с руководителями средств массовой информации, на которой обсуждались проблемы медиасферы и вопросы поддержки местных изданий. Также состоялись награждения, на которых ИА REGNUM отмечено дважды: благодарность главы республики объявлена информационному агентству REGNUM, заместитель главного редактора Валентина Андреева удостоена памятной медали в честь 100-летия со дня образования Чувашии.

Олег Мальцев Заместитель главного редактора ИА REGNUM Валентина Андреева и глава Чувашии Олег Николаев

2021 год для Чувашии примечателен круглыми датами в медиасфере: 115 лет отметит первая чувашская газета «Хыпар», 95 лет празднует чувашское радио, 60 лет исполняется телевидению в Чувашии. Глава республики Олег Николаев, говоря о развитии СМИ, подчеркнул, что «значимость журналистики как четвертой власти никогда не ослабевала».

"Своевременное доведение правдивой информации, аналитика и критика важны для общества, а для государственной власти просто необходимы, чтобы оперативно реагировать на недостатки в повседневной работе», — отметил руководитель республики на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати.

Cap.ru И. о. обязанности министра информационной политики Чувашии Кристина Майнина

Олег Николаев также вручил награды отличившимся журналистам, в числе которых — заместитель главного редактора Валентина Андреева. Она удостоена памятной медали «100-летие образования Чувашской автономной области» за «весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги» перед регионом.

Отметим, что накануне торжества ИА REGNUM было удостоено благодарности главы Чувашии Олега Николаева за «высокий профессионализм, активное и плодотворное сотрудничество по освещению социальной, политической и культурной жизни» республики. Благодарственное письмо было вручено шеф-редактору Наталии Николаевой.

Благодарность ИА REGNUM

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Празднованию Дня российской и чувашской печати предшествовала смена профильного министра: главой министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии стала Кристина Майнина, которая ранее возглавляла управление цифрового развития в администрации главы Коми. Праздник стал первым крупным публичным мероприятием с участием вновь назначенного руководителя ведомства.