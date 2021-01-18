Невинномысск, Ставропольский край, 18 января, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В арбитраж Ставропольского края поступил банкротный иск к АО «Теплосеть» из Невинномысска, которое позиционируется как единственная теплоснабжающая организация города. Претензии энергоснабжающей компании суд пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Исковое заявление от ПАО «Ставропольэнергосбыт» поступило в суд 15 января 2021 года. Основанием для обращения заявлена задолженность в размере 86 862 209,37 рубля.

Также на 27 января 2021 года назначено заседание, в рамках которого будет рассмотрен иск ПАО к «Теплосети» — «о взыскании 1 709 139 рублей 89 копеек задолженности за потреблённую тепловую энергию и теплоноситель по договору от 01.10.2018 года №01−15/478/2018 в августе 2020 года». Ранее суд уже удовлетворил несколько финансовых заявлений этой же компании.

Претензии к «Теплосети» есть и у поставщика газа — ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

На конец сентября 2020 года единственным акционером АО «Теплосеть» являлся Ставропольский край в лице министерства имущественных отношений. По данным с сайта компании, она является единственной теплоснабжающей организацией города и ведёт историю с 1977 года. Компания арендует 577 муниципальных объектов, в том числе 17 котельных.