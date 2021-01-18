Салехард, 18 января, 2021, 06:56 — ИА Регнум. На Ямале на 440-м км трассы Сургут — Салехард в результате аварии погибли два человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО.

Госавтоинспекция ЯНАО «Шевроле-Нива» и «Хёндай» после столкновения на трассе Сургут-Салехард

Трагедия произошла утром 17 января. Водитель автомобиля «Шевроле-Нива» во время обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Хёндай», который двигался по встречному направлению.

В результате аварии водитель «Шевроле-Нива» скончался на месте. В «Хёндай» пострадал водитель, два несовершеннолетних пассажира травмированы, и ещё один ребёнок скончался в медучреждении.