Южно-Сахалинск, 18 января, 2021, 05:54 — ИА Регнум. На Сахалин в субботу 16 января доставили крупнейшую с момента начала пандемии партию препарата «Спутник V», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

sakhalin.gov.ru В Сахалинскую область поступила крупнейшая с начала иммунизации партия вакцины от коронавируса – 9100 доз

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В область доставили 9100 доз вакцины от коронавируса. До конца месяца ожидается ещё одна поставка препарата в таком же количестве. Далее ежемесячно на Сахалин планируется поставка 20 тыс. доз «Спутник V». Для вакцинации населения будут использоваться передвижные комплексы. Жителей отдалённых населённых пунктов будут доставлять в райцентры для вакцинации.

sakhalin.gov.ru В Сахалинскую область поступила крупнейшая с начала иммунизации партия вакцины от коронавируса – 9100 доз

Партию «Спутник V» в аэропорту Южно-Сахалинска встречали торжественно. При разгрузке ящиков с препаратом небольшой оркестр играл на барабанах, пишет ИА Sakh.com.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Сахалина и Курил призывают активно вакцинироваться от коронавируса. Власти островного региона даже пообещали всем, кто сделает прививку, привилегии — им выдадут специальные бейджики и разрешат не носить защитные маски в общественных местах.