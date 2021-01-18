Анадырь, 18 января, 2021, 05:50 — ИА Регнум. На Чукотке подвели итоги добычи полезных ископаемых за 2020 год — в сравнении с 2019 годом увеличилась добыча природного газа и угля, добыча золота осталась на уровне прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Читайте также: Экономика Приморья рухнула из-за пандемии коронавируса

За январь — декабрь добыто 895,15 тыс. тонн угля — это на 7% больше, чем годом ранее. Добыча природного газа на Чукотке выросла на 6% — 69,65 млн куб. метров.

Золота добыто 24,4 тонны. Добычу рудного золота вели пять предприятий. Что касается рассыпного золота, то его получено 1974,7 кг, что на 387,4 кг меньше, чем в 2019 году.

Серебра добыто 106,1 тонн, что на 5% меньше, за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье из-за пандемии коронавируса за 11 месяцев 2020 года отмечается спад по добыче полезных ископаемых, в том числе угля на 5%, в розничной торговле на 10%, по обрабатывающим производствам на 27%, по деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания на 75%. Падение оборотов отмечается и в других секторах экономики. Индекс промышленного производства составил 83%.